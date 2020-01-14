с чего всё началось

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.

Общество Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Происшествия РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Футбол Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть» Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Игры Второй трейлер ремейка Resident Evil 3 посвящён Немезису Свежего трейлера ремейка Resident Evil 3 не пришлось ждать до завтра, поскольку Capcom представила ролик сейчас — на этот раз он посвящён Немезису.

Политика Володин призвал Польшу извиниться перед евреями Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Политика МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.