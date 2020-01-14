Общество

Российская газетаРоссийская газетаВремя заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
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с чего всё началось
Эксперты, представляющие ассоциацию туроператоров России
, высказали мнение, что людям, посещающим Турцию, придется дольше ждать своего заселения в отели.
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