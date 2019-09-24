Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю". Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.

«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире

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