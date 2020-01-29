Политика

РБКРБКВрио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента. Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
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«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе
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RT на русском09:27

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Завтра состоится представление врио главы Чувашии

Мой город Чебоксары11:50

Путин снял с должности главу Чувашии

РИА Новости09:29

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

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Путин отправил в отставку главу Чувашии

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Путин встретился и обсудил задачи с врио главы Чувашии

PRO Город Чебоксары10:53

Олег Николаев возглавил Чувашию после отрешения Игнатьева

Правда ПФО10:11

Чем известен Олег Николаев

Коммерсантъ10:28
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Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
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Происшествия

СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков

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Политика

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Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
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Россия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
МонаВиста 27 января в 10:04
Политика

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Известия 09:50
Армия и оружие

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Общество

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Lenta.ru 11:18
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Коммерсантъ 09:16
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
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«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
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Полузащитник пражской «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек перешел на правах аренды в «Вест Хэм», информирует пресс-служба английского клуба.
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Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
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Армия и оружие

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Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
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Ракета SpaceX с интернет-спутниками стартовала на орбиту

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на орбиту прошёл успешно.
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Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Коммерсантъ 11:03
Кино

Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»

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Армия и оружие

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По словам Макрона, Эрдоган обещал не вмешиваться в конфликт, но все-таки отправил турецкие военные корабли в Ливию, на которых находятся сирийские ополченцы.
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Армия и оружие

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Контракт на приобретение Вьетнамом 12 учебно-боевых самолетов Як-130 производства РФ на сумму свыше $350 млн заключен в конце 2019 года, 29 января сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ВПК.
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В МИД подчеркнули, что Нидерланды намеренно включили в список парламентской делегации депутата, который был признан нежелательным для Москвы из-за агрессивных высказываний в адрес России.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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