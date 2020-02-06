Политика
РИА НовостиВрио главы Чувашии возглавит правительство республики
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
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Здоровье
Россиянка выносила ребенка в брюшной полости
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Происшествия
В Приморье бабушка поселила внучку на ферме с телятами
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Происшествия
В Москве задержан поджигатель суда
Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля
В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Происшествия
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
Жителя Сургута избили после ссоры из-за парковочного места во дворе на глазах у сына, имеющего инвалидность, сообщил портал "360".
Интернет
Google выпустила обновления к 15-летию мобильных карт
Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Политика
Кремль объяснил необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 53 миллиона смертей от коронавируса
«Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней и убить 52,9 миллиона из них», – говорится в исследовании.
Общество
В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса
В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.