Политика

РИА НовостиРИА НовостиВрио главы Чувашии возглавит правительство республики

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
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