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Врио главы ЕАО побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.В источнике
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МИР 24

Ростислав Гольдштейн победил на выборах губернатора ЕАО

МИР 2419:38
Life.ru

Избирком ЕАО признал выборы губернатора региона состоявшимися

Life.ru22:11
РБК

Ростислав Гольдштейн победил на выборах главы ЕАО

РБК20:29
RT на русском

Врио главы ЕАО побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

RT на русском20:02
ТАСС

Биография избранного губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна

ТАСС05:35
Московский Комсомолец

Врио губернатора ЕАО Гольдштейн побеждает на выборах

Московский Комсомолец20:15
Российская газета

Ростислав Гольдштейн победил на выборах главы ЕАО

Российская газета19:51

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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Ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.
РИА Новости05:38
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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