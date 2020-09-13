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Российская газета
Российская газета

Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,6% голосов после обработки 56,3% протоколов. Такие данные ЦИК РФ дает телеканал "Россия 24".В источнике
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Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов

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