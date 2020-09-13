Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов
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Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,6% голосов после обработки 56,3% протоколов. Такие данные ЦИК РФ дает телеканал "Россия 24".В источнике
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Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов
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