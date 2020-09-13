Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от соли во время готовки

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для понижения потребления соли необходимо отказаться от бульонных кубиков, вообще не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не следует приобретать томатный сок в магазине, а делать его самим.