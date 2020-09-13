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Врио главы ЕАО набирает 83,31% после обработки 75,54% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,31% голосов на выборах губернатора после обработки 75,54% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.В источнике
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Mockva.ru

Какие кандидаты становятся губернаторами регионов после выборов 13 сентября

Mockva.ruвчера в 15:27
RT на русском

Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов

RT на русскомвчера в 13:23
Известия

Врио главы Камчатки набрал 81,27% голосов после обработки 50,32% протоколов

Известиявчера в 06:57
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Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову

Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом.
Kadara.ruвчера в 10:55
1,8K

В Израиле ввели трехнедельный карантин из-за коронавируса

В Израиле на фоне возрастающего уровня заболеваемости коронавирусом ввели строгий карантин на три недели, жесткие ограничения начинают действовать с 18 сентября, но если неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране сохранится до 9 октября, карантин продлят.
Комсомольская правдавчера в 16:18
134

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ruвчера в 06:38
15

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
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Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
102

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от соли во время готовки

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для понижения потребления соли необходимо отказаться от бульонных кубиков, вообще не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не следует приобретать томатный сок в магазине, а делать его самим.
Вечерняя Москва23:57
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