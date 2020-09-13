Врио главы ЕАО набирает 83,31% после обработки 75,54% протоколов
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Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,31% голосов на выборах губернатора после обработки 75,54% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.В источнике
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Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов
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