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Врио главы ЕАО побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.В источнике
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РБК

Ростислав Гольдштейн победил на выборах в ЕАО

РБК20:29
RT на русском

Врио главы ЕАО побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

RT на русском20:02
МИР 24

Ростислав Гольдштейн победил на выборах губернатора ЕАО

МИР 2419:38
Life.ru

Гольдштейн одержал победу на выборах губернатора ЕАО

Life.ru19:53
Взгляд.ру

Врио губернатора Гольдштейн одержал победу на выборах в ЕАО

Взгляд.ру19:30
РИА Биробиджан

Ростислав Гольдштейн уверенно победил на выборах губернатора ЕАО

РИА Биробиджан19:04
ТАСС

Гольдштейн побеждает на выборах главы Еврейской автономии

ТАСС19:45

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
REGNUM11 сентября в 21:20
2K

Великолепная семёрка: герои, которых мы ждём в Marvel’s Avengers

Ртуть «Скоростных» героев игровая индустрия избегает по вполне понятным причинам: что Ртуть, что Флэш появляются в проектах лишь на вторых ролях и часто зажаты в рамки жанра — например, файтинга.
Игромания.ру11 сентября в 06:00
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Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице.
Lenta.ru20:02
4

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.рувчера в 11:23
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного "Роскосмосом" еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Цепкало назвал способ лишить белорусских правоохранителей зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал неуплату гражданами Белоруссии налогов, забастовки и покупку иностранной валюты как способ ослабить экономику страны и лишит власти средств на содержание силовиков.
Известия20:40
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Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил беспокойство в связи с заходом российских военных судов на остров, передает Reuters.
Газета.Ruвчера в 02:56
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Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Крылатая ракета "Брамос" для уничтожения воздушных целей типа самолеты AWACS будет создана в 2024 году, сообщил РИА Новости в понедельник содиректор российско-индийского совместного предприятия "БРАМОС" Александр Максичев.
РИА Новости20:04