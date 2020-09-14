Врио главы ЕАО побеждает на выборах после обработки 100% протоколов
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Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.В источнике
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