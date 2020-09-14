Великолепная семёрка: герои, которых мы ждём в Marvel’s Avengers

Ртуть «Скоростных» героев игровая индустрия избегает по вполне понятным причинам: что Ртуть, что Флэш появляются в проектах лишь на вторых ролях и часто зажаты в рамки жанра — например, файтинга.