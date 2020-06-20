Коронавирус
РИА НовостиГлава ЕАО рассказал о ходе снятия ограничений
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости рассказал, что как только представится возможность полностью отказаться от ограничений по COVID-19, он это сделает. Ранее сообщалось, что с 15 июня в области начался первый этап снятия режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Еврейская автономная область может утратить национальную изюминку в случае объединения с Хабаровским краем, и подобное слияние вряд ли даст людям комфорт, о котором стоит думать, принимая подобные решения, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.РИА Новостивчера в 20:29
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Врио главы ЕАО: объединение с Хабаровским краем может убить изюминку региона
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