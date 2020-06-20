Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай

Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
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с чего всё началось

Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем

Еврейская автономная область может утратить национальную изюминку в случае объединения с Хабаровским краем, и подобное слияние вряд ли даст людям комфорт, о котором стоит думать, принимая подобные решения, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
РИА Новостивчера в 20:29

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Врио главы ЕАО: объединение с Хабаровским краем может убить изюминку региона

Коммерсантъвчера в 21:51

В ЕАО высказались по поводу возможности воссоединения с Хабаровским краем

Общественная служба новостейвчера в 23:59

Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем

РБКвчера в 23:17

Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем

Газета.Ruвчера в 22:03

Глава ЕАО рассказал о перспективах первого ЖД моста в Китай

ИА Красная Весна03:17

Глава ЕАО рассказал, что думает об объединении с Хабаровским краем

Российская газетавчера в 21:28

Врио главы ЕАО назвал новые точки экономического роста региона

РИА Новости02:54
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском вчера в 08:40
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
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Футбол

Фанаты «Ростова» встретили молодых футболистов после матча с «Сочи»

Газета.Ru 02:17
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч

По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.
Украина.ру 03:01
Политика

Власти передумали расширять границы Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
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Общество

Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов

Газета.Ru 02:43
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Военное дело 18 июня в 16:42
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Политика

Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 02:33
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Вашингтоне демонстранты снесли памятник генералу Конфедерации

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Общество

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Наука

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Здоровье

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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Вестник Кавказа вчера в 09:54
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Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области с 12 декабря 2019 года. Депутат Государственной думы V и VI созывов.
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