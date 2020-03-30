Коронавирус

Иркутск СегодняИркутск СегодняИгорь Кобзев просит жителей Приангарья не покидать дома

Врио губернатора Иркутской области обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома без крайней необходимости. С 30 марта в области начались карантинные мероприятия: закрыты объекты общепита, торгово-развлекательные комплексы, неделя для многих нерабочая.
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«Карантинные мероприятия», а не «самоизоляцию» объявили в Иркутской области

Тайга.инфовчера в 08:53

Игорь Кобзев просит жителей Приангарья не покидать дома

Иркутск Сегоднявчера в 11:19

Игорь Кобзев сообщил о режиме самоизоляции в регионе

Твой Иркутсквчера в 09:22

Глава Приангарья призвал жителей региона самоизолироваться

REGNUMвчера в 08:55

Игорь Кобзев попросил жителей Иркутской области не выходить из дома без крайней необходимости

Байкал24вчера в 12:33

Врио главы Иркутской области рекомендовал жителям не покидать дома

РИА Новостивчера в 08:32

Кобзев попросил жителей Иркутской области сидеть дома из-за распространения коронавируса

ИрСитивчера в 08:23
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Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Недвижимость

Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров

Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.
РБК 02:06
Энергетика

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Телеканал 360° вчера в 23:00
Хоккей

Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Piter.tv вчера в 14:00
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Общество

В Свердловской области ещё два человека излечились от коронавируса

В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, которым ставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Телеканал ОТВ 02:00
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Здоровье

В Дагестане медики получат надбавки за борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта в Дагестане зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 08:10
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

ИА InterMedia вчера в 16:00
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 14:45
Общество

В Санкт-Петербурге введен режим полной изоляции для жителей

До 1 июня на территории Санкт-Петербурга будет временно приостановлено бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха и пр. В Москве режим самоизоляции для жителей введен с 30 марта.
Мой Брянск вчера в 13:34
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Киберспорт

Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve не создавала одиночные игры, и о своём отношении к киберспорту

Valve долгое время не разрабатывала одиночные игры из-за того, что была сосредоточена на других «более интересных» проектах, в том числе на киберспорте.
CyberSport.ru вчера в 23:21
Здоровье

Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе

Вместе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 растёт и количество всевозможных мифов о нём.
Life.ru вчера в 21:12
Политика

Депутат Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен президентом факультета мировой политики (ФМП) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте факультета.
РИА Новости 02:13
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Игорь Иванович Кобзев
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области с 12 декабря 2019 года. Генерал-полковник внутренней службы.
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