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Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм». «Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание», — цитирует Коммерсант Дегтярёва.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан

Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан Господин Дегтярев, заменивший арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подвел итоги первой недели пребывания на Дальнем Востоке.
Коммерсантъвчера в 10:02
Подробнее о событии
Life.ru

Дегтярёв заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм»

Life.ru22:29
РЕН ТВ

«Осторожный оптимизм»: Дегтярев поведал о ситуации в Хабаровске

РЕН ТВ21:02
News.ru

Дегтярёв рассказал о диалоге с жителями Хабаровска

News.ru21:57
ФАН

Дегтярев рассказал, как у него складывается диалог с хабаровчанами

ФАН21:07
Znak.com

Дегтярев заявил, что митингующие «успокаиваются» после общения с ним

Znak.com22:13
Росбалт

Дегтярев призвал хабаровчан «потерпеть до сентября 2021 года»

Росбалт20:59
RT на русском

Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске

RT на русском20:51

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
РИА Новости19:56

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации, отметил Брайденстайн.
Известиявчера в 00:58

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости17:59
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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости21:05
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