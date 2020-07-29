Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм». «Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание», — цитирует Коммерсант Дегтярёва.В источнике
С чего всё началось
Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан
Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан Господин Дегтярев, заменивший арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подвел итоги первой недели пребывания на Дальнем Востоке.
Коммерсантъвчера в 10:02
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