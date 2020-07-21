Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах.

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