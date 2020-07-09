Общество
ИзвестияВрио главы Хабаровского края будет назначен Путиным
Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, задержанного по делу о покушении на убийство, должен президент страны Владимир Путин. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.
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В Хабаровском крае исполнять обязанности губернатора будет Юрий Золочевский
Transsibinfoвчера в 20:27
«Я/Мы Сергей Фургал»: жители региона выступили в поддержку задержанного губернатора
AmurMedia.ruвчера в 22:40
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В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса
Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
Live24 вчера в 12:26
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Коммерсантъ вчера в 18:15
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
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У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
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«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
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Evo-rus.com вчера в 16:28
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Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 12 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Общество
В Красноярском крае открывают летние веранды в кафе и барах
В Красноярском крае продлили ограничения на работу предприятий еще на месяц – до 9 августа.
Московский Комсомолец 01:21
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
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В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
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Общество
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"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
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