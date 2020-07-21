Политика
РИА НовостиВрио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
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Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Reuters Михаил Дегтярев прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Хабаровского края.
РЕН ТВ 04:04
Общество
Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста
Юристы, опрошенные изданием URA.RU считают, что 72 статья Конституции, дополненная сразу несколькими новыми пунктами может подразумевать под собой увеличение пенсионного возраста.
Live24 02:15
Политика
Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне
Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
Политика
Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству
Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило во вторник на внеочередном заседании вынесение вотума недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым.
ТАСС 05:02
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов
Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
ТАСС 03:17
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
Здоровье
Онколог посоветовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa 05:11
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от ЛДПР на президентских выборах в России в ближайшие 30 лет.
РИА Новости 05:12
Транспорт
Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
Коммерсантъ 01:52
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Evo-rus.com 04:22
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
Банк России приказом от 20 июля 2020 года отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования у АО СК "Железнодорожный страховой фонд" и ООО "Компания промышленно-торгового страхования".
ТАСС 02:39