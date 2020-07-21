Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.

Общество Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста Юристы, опрошенные изданием URA.RU считают, что 72 статья Конституции, дополненная сразу несколькими новыми пунктами может подразумевать под собой увеличение пенсионного возраста. 202

Игры Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли. 12

Политика Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило во вторник на внеочередном заседании вынесение вотума недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым.

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 111

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 11

Общество В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса". 36

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ «Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна. 1

Транспорт Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1». 416

Экономика Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. 52

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт. 83

Экономика Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.