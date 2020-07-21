Политика

РИА НовостиРИА НовостиВрио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
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Врио губернатора Дегтярева представили правительству Хабаровского края

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