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РИА Новости
РИА Новости

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.В источнике
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Московский Комсомолец

Дегтярев произвел перестановки в правительстве Хабаровского края

Московский Комсомолец02:16
РБК

Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

РБК21:43
RT на русском

Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края

RT на русском22:30
Губерния

Заявления об увольнении написали два зампреда правительства Хабаровского края

Губерния01:01
РИА Новости

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новости21:36
Хабаровский край сегодня

Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края

Хабаровский край сегодня21:30
ТАСС

Дегтярев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края

ТАСС21:05

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости05:05
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:00
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