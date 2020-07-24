Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
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Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.В источнике
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