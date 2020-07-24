Политика
РИА НовостиВрио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
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Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
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Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Общество
Беглов обсудил с Роспотребнадзором снятие ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:12 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов лично согласовывал с Роспотребнадзором очередное снятие ограничений в Петербурге, которое должно повлечь открытие ресторанов и торговых центров.
REGNUM 05:12
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Соболезнования в связи со смертью выразила также Федерация хоккея России (ФХР).
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Экономика
Сельхозпроизводство на Украине снизилось на 19 процентов
В первом полугодии 2020 года производство сельскохозяйственной продукции на Украине сократилось в сравнении аналогичным периодом 2019-го почти на 19 процентов, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 03:12
Общество
В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София
Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
Москва-Баку.ru 04:41
Здоровье
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Общество
Совфед одобрил закон об укреплении воспитания в системе образования
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.
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Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
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Валовая прибыль Intel обрушилась до минимума за 11 лет
Компания Intel сообщила о самой низкой валовой прибыли за квартал за последние 11 лет, 23 июля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 20:37
Общество
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч
На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек.
Kursk.com 04:21
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Общество
В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
В первом полугодии 2020 года военные следователи отметили резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы — в 1,7 раза.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
Общество
Воронежские власти опровергли скачок заболеваемости коронавирусом
За прошедшие сутки в Воронежской области коронавирус выявили у 88 человек. Об этом сообщил телеграм-канал облправительства.
De Facto 04:42
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России.
REGNUM 22 июля в 04:00
Здоровье
Власти Хакасии готовятся к введению ряда послаблений
Федеральный Минздрав рекомендует мероприятия по диспансеризации, профосмотрам, подготовительные мероприятия по восстановлению нашей системы, начинать со следующей недели, - отметил на заседании и.о.министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.
Шанс (г. Абакан) 02:57
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04