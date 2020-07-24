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Общество Беглов обсудил с Роспотребнадзором снятие ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:12 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов лично согласовывал с Роспотребнадзором очередное снятие ограничений в Петербурге, которое должно повлечь открытие ресторанов и торговых центров. 1

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