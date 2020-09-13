Врио главы Камчатки набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов
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Врио главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,49% на выборах губернатора после обработки 30,38% протоколов, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК.В источнике
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На финишной прямой: эксперты о диспозиции перед выборами губернатора Камчатки
Восток-Медиа10 сентября в 21:30