Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.