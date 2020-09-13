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Врио главы Камчатки набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,49% на выборах губернатора после обработки 30,38% протоколов, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК.В источнике
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Кам 24

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатки после обработки 44% протоколов

Кам 2406:44
Газета.Ru

Предварительно на выборах главы Камчатки лидирует врио губернатора края Солодов

Газета.Ru06:13
Камчатка-Информ

Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края

Камчатка-Информ06:06
RT на русском

Врио главы Камчатки набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов

RT на русском06:05
Полуостров Камчатка

ТАСС: ВРИО ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТКИ СОЛОДОВ НАБИРАЕТ 79,38% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РЕГИОНА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 29,75% ПРОТОКОЛОВ — ДАННЫЕ ЦИК

Полуостров Камчатка06:33
ТАСС

Врио губернатора Камчатки Солодов набирает 81,27% голосов на выборах главы региона

ТАСС06:29
Восток-Медиа

На финишной прямой: эксперты о диспозиции перед выборами губернатора Камчатки

Восток-Медиа10 сентября в 21:30

В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»
REGNUM05:11
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Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.
Спорт-Экспрессвчера в 13:01

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru10 сентября в 12:26
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