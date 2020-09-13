Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВладимир Солодов набирает более 79% голосов на выборах главы Камчатки

В 20:00 по местному времени избирательные участки на Камчатке закрылись, сейчас ведется подсчет голосов. За врио губернатора края Солодова проголосовало 79,38% избирателей. Обработано 29,75% протоколов, уточнили в ЦИК.
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Данные голосования на выборах губернатора Камчатки после обработки 85% протоколов

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Врио губернатора Камчатки Солодов набирает 80,71% голосов на выборах главы региона

ТАСС06:29

ТАСС: ВРИО ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТКИ СОЛОДОВ НАБИРАЕТ 79,38% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РЕГИОНА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 29,75% ПРОТОКОЛОВ — ДАННЫЕ ЦИК

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