Политика
Политическая ЭкспертизаВладимир Солодов набирает более 79% голосов на выборах главы Камчатки
В 20:00 по местному времени избирательные участки на Камчатке закрылись, сейчас ведется подсчет голосов. За врио губернатора края Солодова проголосовало 79,38% избирателей. Обработано 29,75% протоколов, уточнили в ЦИК.
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На финишной прямой: эксперты о диспозиции перед выборами губернатора Камчатки
Восток-Медиа10 сентября в 21:30
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