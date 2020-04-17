Политика

RT на русскомRT на русскомВрио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Правительство Камчатки в полном составе отправлено в отставку

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Стиль Солодова - железный кулак в бархатной перчатке

Выбор народавчера в 08:40
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В Анталье иностранных туристов ждут не раньше августа

Представители туристической отрасли Антальи не ждут иностранных туристов раньше августа, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:48
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Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Общество

В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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В больницах Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек

ТАСС вчера в 12:31
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском 15 апреля в 07:23
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Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
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Финансы

Курс рубля повышается в начале торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 03:30
Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
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Общество

В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки

В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
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Общество

Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу

Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
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Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
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Футбол

Уткин высказался об уходе Путина с поста президента

Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
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Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
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Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы

Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
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Ученые раскрыли новые секреты Нибиру

Ученые поделились новыми данными, касающимися загадочной планеты Нибиру.
Актуальные Новости вчера в 02:53
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Обновленный Volkswagen Tiguan показали на официальном тизере

Компания Volkswagen обнародовала интригующий тизер своего обновленного кроссовера Tiguan.
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
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Владимир Викторович Солодов
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края с 3 апреля 2020 года. Председатель правительства Республики Саха.
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