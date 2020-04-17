Политика
RT на русскомВрио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Путешествия
В Анталье иностранных туристов ждут не раньше августа
Представители туристической отрасли Антальи не ждут иностранных туристов раньше августа, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:48
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
В России за сутки подтверждено 4070 случаев заражения коронавирусом
Москва, 17 апреля 2020, 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 15 апреля в 07:23
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Финансы
Курс рубля повышается в начале торгов
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 03:30
Здоровье
У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно
Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
РБК 04:23
Общество
В России подтверждено 4069 заражений коронавирусом за сутки
В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
Общество
Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу
Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:40
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
Футбол
Уткин высказался об уходе Путина с поста президента
Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру вчера в 18:31
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
Космос
Ученые раскрыли новые секреты Нибиру
Ученые поделились новыми данными, касающимися загадочной планеты Нибиру.
Актуальные Новости вчера в 02:53
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan показали на официальном тизере
Компания Volkswagen обнародовала интригующий тизер своего обновленного кроссовера Tiguan.
CarsWeek.ru 03:27
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01