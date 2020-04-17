Политика

RT на русскомRT на русскомВрио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Правительство Камчатки в полном составе отправлено в отставку

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Солодов поблагодарил трех зампредов правительства Камчатки и уволил их (видео)

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Правительство Камчатского края ушло в отставку

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Правительство Камчатского края отправлено в отставку

ИА Красная Весна01:52
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Кино

Скончался актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи

Rambler News Service 05:49
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Общество

Хабаровчане, прилетевшие из Сеула, устроили дебош в обсерваторе

Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал.
РИА Новости 06:16
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Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
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Здоровье

В саратовском Ершове вводят режим карантина

Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
9
Экономика

Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой.
Интерфакс вчера в 07:58
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
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Авто

Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей

В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
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Общество

В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник

RT на русском 05:11
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Здоровье

Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше

По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
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Здоровье

Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 05:26
Общество

Главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги 45 дней работы

Главный врач инфекционной больнице в Коммунарке по лечению нового коронавируса подвёл итоги 45 дней работы.
Мойка78 вчера в 00:12
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Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Политика

Лукашенко рассказал о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Piter.tv 04:33
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
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Космос

Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
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Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
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Общество

Аршавин назвал фаворита поединка Уткина с Соловьевым

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился своим мнением о том, кто стал бы победителем словесного поединка между блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым.
Московский Комсомолец 05:29
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Армия и оружие

Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию

Российская газета 02:55
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Коммерсантъ 01:26
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
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Владимир Викторович Солодов
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края с 3 апреля 2020 года. Председатель правительства Республики Саха.
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