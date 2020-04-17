с чего всё началось

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства. Согласно уставу края, губернатор формирует правительство и принимает решение о его отставке.

Общество Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 17

Происшествия Число случаев COVID-19 в Брянской области за сутки выросло на 22 Число заболевших коронавирусной инфекцией в Брянской области за сутки выросло со 142 до 164, часть людей контактировала с заболевшими ранее протестантами, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Общество Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой. 176

Футбол Стали известны возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы Согласно новому плану УЕФА, финал Лиги Европы в Гданьске назначен на 26 августа. Финал Лиги чемпионов в Стамбуле может пройти 29 августа.

Общество В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1K

Общество Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. 831

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 141

Общество Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве Еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127, сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 498

Общество В Тульской области могут ввести электронные пропуска Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. 54

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат электронные больничные листы Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.