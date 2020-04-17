Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

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