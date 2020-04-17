Коронавирус
РИА НовостиПик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
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Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
Футбол
Сергей Лавров рассказал, как скучает по футболу во время карантина
Министр иностранных дел России и болельщик «Спартака» Сергей Лавров рассказал, чего ему не хватает во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Metaratings 05:14
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Российская газета 02:55
Кино
Деми Мур поседела в тизере сериала «О дивный новый мир»
РИА Новости вчера в 18:06
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
Здоровье
В саратовском Ершове вводят режим карантина
Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
RT на русском 05:11
Общество
В Швеции в домах престарелых смерть распространяется со скоростью пожара
Может, пора устроить себе допрос с пристрастием на тему того, как у нас, в Швеции, сейчас обстоят дела с уходом за пожилыми.
Евразия Daily 06:14
Политика
Путин контролирует увеличение койко-мест для больных коронавирусом
Как пояснил Песков, в последнее время российские власти чрезвычайно гибко и оперативно реагируют на изменение ситуации с распространением смертоносной заразы.
Журналистская правда 06:13
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных
Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 05:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Биатлон
Польховский заявил, что встретится с Тихоновым в суде
Думаю, мы с ним когда-нибудь встретимся в суде.
Metaratings 04:23
Политика
Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия вчера в 13:08
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Кино
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Киноафиша России 15 апреля в 04:57
Авто
УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 01:10
Общество
В Тюменском военном училище выявили очаг заражения коронавирусом
Говорит Москва вчера в 10:30