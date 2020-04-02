Политика

ИзвестияИзвестияВрио главы Коми назначен Владимир Уйба

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Коммерсантъ11:54

Путин назначил замглавы Минздрава Уйбу врио губернатора Коми

РБК11:40

Назначен новый глава Коми

Lenta.ru11:35

Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба

ТАСС11:35

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Известия11:35

Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности главы Коми

КомиОнлайн11:40

И.о. главы Коми стал замминистра здравоохранения Владимир Уйба

КП - Сыктывкар11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Происшествия

Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Ярославские власти ожидают результатов по 12 отправленным в федеральный центр положительным первичным тестам на коронавирус, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 06:50
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Энергетика

Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение

Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели.
News.ru 09:59
Происшествия

В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус

Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Российская газета 07:21
Политика

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ 10:13
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Что происходит 03:56
Политика

Обращение президента. Валерий Радаев заявил о готовности взять всю ответственность

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к гражданам России.
Взгляд-инфо 11:39
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Общество

Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Кино

Крупнобюджетный отечественный триллер «Спутник» выйдет сразу в сети

Последствия пандемии коронавируса добираются и до отечественной киноиндустрии — крупнобюджетная отечественная картина «Спутник» выйдет сразу в сети.
Игромания.ру вчера в 10:41
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Общество

Россия выделит 500 миллионов рублей застрявшим за границей россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 500 миллионов рублей для помощи россиянам, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли вернуться на родину.
Экспресс газета 06:59
Футбол

«Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.
Невские Новости 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Отставки губернаторовБольше новостей по теме
Главное