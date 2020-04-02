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Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

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Политика Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Происшествия В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.

Экономика Fitch спрогнозировал рецессию в России Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.

Происшествия Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

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Общество Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

Общество Россия выделит 500 миллионов рублей застрявшим за границей россиянам Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 500 миллионов рублей для помощи россиянам, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли вернуться на родину.