Политика
КоммерсантъПутин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Коми Сергея Гапликова. Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ. Ранее сегодня господин Гапликов подал в отставку.
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Экономика
Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля
Цена на нефть марки Brent выросла до 36,29 долл. за баррель после новости о беседе президента США Дональда Трампа с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и призыва Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+ и достичь баланса на рынке нефти.
Политика
Евросоюз извинился перед Италией
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом в разгар пандемии.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 миллиона
По всему миру официально выявлен один миллион случаев заражения SARS-CoV-2.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент
В Москве скончался 39-летний пациент с двусторонней пневмонией, у которого ранее диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Общество
Собянин не стал вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин не стал вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Политика
Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.
Экономика
Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель
Решение президента Владимира Путина продлить действующий с 30 марта режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы до конца апреля ускорит падение российской экономики, полагают экономисты, опрошенные РБК.
Шоу-бизнес
Степаненко хочет вернуть Петросяна
Экономика
Определены случаи, при которых россияне могут не платить по кредитам
Для россиян, у которых есть потребительские кредиты, временно вводится механизм «кредитных каникул», аналогичный ипотечным каникулам.
Политика
Вице-губернатор Ненецкого АО назначен врио губернатора
Москва, 2 апреля 2020, 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ненецкого автономного округа вице-губернатора этого региона Юрия Бездудного, сообщает сайт Кремля.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
В Москве задержан подозреваемый в совершении убийства на парковке торгового центра на севере города.
Происшествия
Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки
Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Единоборства
Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя
Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
Журналистка, которую 10 лет облили кислотой, снялась для обложки журнала
Хоть лицо и тело девушки сильно пострадали после зверского нападения, Пайпер построила успешную карьеру и даже попала на обложку журнала Harper's Bazaar.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Игры
Sony перенесла выход The Last of Us: Part II на неопределенный срок
Вместе с The Last of Us: Part II перенесли и Iron Man VR — она должна была выйти 15 мая. Новые даты релиза обоих тайтлов не объявили.
Наука
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Происшествия
Сотрудников ФСБ уволили за съемку нападения на Лубянке
Всех трех операторов уволили, в том числе за нарушение приказа директора ФСБ Александра Бортникова.
Энергетика
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ
Речь идёт о поставках с премией $5 за тонну. Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года.
Армия и оружие
План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Футбол
«Зенит» поможет ветеранам клуба, находящимся на самоизоляции
«Зенит» организует акцию поддержки ветеранов клуба, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса
Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.
Происшествия
Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»
Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.