Президент России Владимир Путин принял отставку главы Коми Сергея Гапликова. Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ. Ранее сегодня господин Гапликов подал в отставку.

Экономика Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля Цена на нефть марки Brent выросла до 36,29 долл. за баррель после новости о беседе президента США Дональда Трампа с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и призыва Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+ и достичь баланса на рынке нефти.

Политика Евросоюз извинился перед Италией Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом в разгар пандемии.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Политика Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля Президент России Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля из-за коронавируса.

Экономика Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель Решение президента Владимира Путина продлить действующий с 30 марта режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы до конца апреля ускорит падение российской экономики, полагают экономисты, опрошенные РБК.

Политика Вице-губернатор Ненецкого АО назначен врио губернатора Москва, 2 апреля 2020, 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ненецкого автономного округа вице-губернатора этого региона Юрия Бездудного, сообщает сайт Кремля.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Происшествия Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

Происшествия Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.