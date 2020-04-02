Политика
ИзвестияВрио главы Коми назначен Владимир Уйба
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
Общество
У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки
Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Нерабочими днями в апреле будут все
Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Общество
«Теремок» может полностью закрыться из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» не исключает полной остановки работы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Авто
Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры
В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус
Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Общество
Билл Гейтс призвал власти ужесточить меры по борьбе с коронавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что свою возможность действовать на опережение пандемии коронавируса власти США уже упустили, поэтому сейчас необходимо усилить меры по предотвращению инфекции.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Здоровье
Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу
Здоровье
Минздрав Украины сообщил об ужесточении карантина из-за коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил журналистам, что меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране будут ужесточены.
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
Общество
«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» начнут выдавать медикам бесплатные обеды
«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» заявили о намерении выдавать медикам бесплатные обеды, сообщает РБК.
Транспорт
Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram
Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»
Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Политика
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Биатлон
Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил свою жёсткую критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, признавшейся в несоблюдении условий карантина.