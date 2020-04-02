Политика

ИзвестияИзвестияВрио главы Коми назначен Владимир Уйба

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
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Политолог: логика назначения нового главы Коми соответствует принципу президента

Газета.Ru14:17

Как оценивают смену руководства Коми местные випы

КомиОнлайн13:54

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Коммерсантъ11:54

Путин назначил Владимира Уйбу врио главы Коми

РИА Новости12:25

Путин назначил замминистра здравоохранения России на пост врио главы Коми

Взгляд.ру11:41

Путин назначил замглавы Минздрава Уйбу врио губернатора Коми

РБК11:40

Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба

ТАСС11:35
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия 17:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
РИА Новости 10:43
Общество

У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Коммерсантъ 17:21
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
Общество

«Теремок» может полностью закрыться из-за коронавируса

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» не исключает полной остановки работы на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:14
Авто

Новый седан Audi A3 сфотографировали до премьеры

В Сети появились шпионские фотографии Audi A3 четвертого поколения в кузове седан, сделанные до премьеры модели.
Motor 07:33
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 17:39
Общество

Билл Гейтс призвал власти ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что свою возможность действовать на опережение пандемии коронавируса власти США уже упустили, поэтому сейчас необходимо усилить меры по предотвращению инфекции.
RuNews24.ru 08:55
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Здоровье

Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу

RT на русском 07:31
Здоровье

Минздрав Украины сообщил об ужесточении карантина из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил журналистам, что меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране будут ужесточены.
Московский Комсомолец 16:39
Политика

США купили доставленное из РФ медицинское оборудование

30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Общество

«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» начнут выдавать медикам бесплатные обеды

«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» заявили о намерении выдавать медикам бесплатные обеды, сообщает РБК.
МордовМедиа 14:23
Игры

Магазин Epic Games бесплатно раздает Totally Reliable Delivery Service

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Транспорт

Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram

Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
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Футбол

Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»

Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Спорт-Экспресс 14:50
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru 16:55
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Биатлон

Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил свою жёсткую критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, признавшейся в несоблюдении условий карантина.
RT на русском 31 марта в 06:48
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

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