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Кино «Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.

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