Политика
РИА НовостиВрио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
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Здоровье
Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
Кино
«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia 06:59
Происшествия
Очевидцев штурма квартиры якутского шамана Габышева оштрафовали за нарушение самоизоляции
Тайга.инфо писала, что якутский шаман Александр Габышев был задержан 12 мая. В его квартиру ворвались сотрудники ОМОН.
Тайга.инфо 06:43
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»
Съемки для актрисы стали запоминающимися еще и тем, что на одной площадке с ней работала дочь Лера.
StarHit.ru вчера в 14:00
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Политика
Лавров поздравил Шойгу с 65-летием
Газета.Ru 17:27
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
Политика
США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу
RT на русском 17:39
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании возможного преемника ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 17:10
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:49
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Футбол
Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая
Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.
Советский спорт 15:19
Политика
Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
РБК 11:02
Политика
Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
ТАСС 16:00
Футбол
Липпи оценил вклад в футбол со стороны Месси и Роналду
Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи оценил вклад в футбол со стороны нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Газета.Ru 17:46
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Технологии
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.
Astera 15:29
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Общество
Пользователям приложения «Социальный мониторинг» начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей
Пользователям приложения "Социальный мониторинг", которое следит за передвижениями зараженных коронавирусом, начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей.
Эхо Москвы 14:03
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Кино
Холли Берри сыграет в фильме-катастрофе с Джошем Гадом
Холли Берри присоединится к Джошу Гаду в фильме "Падение Луны".
ИА InterMedia 07:59
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51