Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу. Она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть.

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Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

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