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РИА НовостиВрио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
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Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу. Она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть.
— Владимир Уйба, российский врачКоммерсантъ 14:38
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