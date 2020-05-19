Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу. Она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. Видео размещенном на странице администрации республики во "ВКонтакте".

Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

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