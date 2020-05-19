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Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу. Она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть.
— Владимир Уйба, российский врачКоммерсантъ 14:38
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