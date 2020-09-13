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Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный избран губернатором региона по итогам открытого голосования депутатов законодательного собрания НАО, передаёт ТАСС.В источнике
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Интерфакс

Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

Интерфакс03:36
URA.Ru

В протестном регионе России выбрали губернатора

URA.Ru03:45
РБК

Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа

РБК03:37
Коммерсантъ

Губернатором НАО стал Юрий Бездудный

Коммерсантъ03:58
RT на русском

Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

RT на русском03:33
РИА Новости

Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа

РИА Новости03:29
ТАСС

Окружные депутаты избрали главой Ненецкого АО Юрия Бездудного

ТАСС03:25

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Российское «вмешательство»: от избрания Трампа, к ликвидации США

Правда в этом году, помимо традиционного российского, "зафиксировано" ещё и "китайское вмешательство" в американские выборы Точнее, американцы сказали, что они зафиксировали, что Китай вмешивается, и даже мощнее, чем Россия, но как обычно никому ничего не покажут и не расскажут.
Украина.ру01:44