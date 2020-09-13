Смотрите также

Два человека погибли при крушении самолета в Щелкове

В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в ГД

В Париже против демонстрантов применили газ и задержали

Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре возросло до 64

Тропический шторм «Полетта» в Атлантике усилился до урагана

Politico назвало варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

Минтранс предложил ввести в России бесплатный проезд

Politico назвало варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса

Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре возросло до 64

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в ГД