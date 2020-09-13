Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона
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Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный избран губернатором региона по итогам открытого голосования депутатов законодательного собрания НАО, передаёт ТАСС.В источнике
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