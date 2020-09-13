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Врио губернатора ЕАО набирает 83,19% после обработки 20,11% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн набирает 83,19% голосов избирателей после обработки 20,11% протоколов, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.В источнике
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Life.ru

ЦИК: Врио губернатора Камчатки набирает более 81% голосов на выборах главы региона

Life.ru07:16
Камчатка-Информ

Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатского края

Камчатка-Информ06:06
Кам 24

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатки после обработки 44% протоколов

Кам 2406:44
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Врио главы Камчатки приблизился к 80% голосов на губернаторских выборах

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ТАСС

Врио губернатора Камчатки Солодов набирает 80,65% голосов на выборах главы региона

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На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

РИА Новостивчера в 16:30
Lenta.ru

В России начался основной день выборов

Lenta.ruвчера в 16:00

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM08:52
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомостивчера в 08:55
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