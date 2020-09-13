Врио губернатора ЕАО набирает 83,19% после обработки 20,11% протоколов
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Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн набирает 83,19% голосов избирателей после обработки 20,11% протоколов, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.В источнике
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