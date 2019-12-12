Политика

КоммерсантъКоммерсантъВрио губернатора Иркутской области Кобзев в пятницу прилетит в регион

Напомним, накануне Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, избранного главой региона в 2015 году от КПРФ.
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Врио губернатора представят депутатам и правительству Приангарья в пятницу

ИркСибвчера в 23:14

Замглавы МЧС России Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

КП - Иркутсквчера в 10:22

Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев прибыл в Иркутск

ИрСитивчера в 23:00

Врио губернатора Иркутской области Кобзев в пятницу прилетит в регион

Коммерсантъвчера в 22:28

Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев будет представлен в пятницу

ТАССвчера в 22:48

Путин назначил замминистра по ЧС главой Иркутской области

РБКвчера в 10:45

Полпред президента представит в пятницу врио главы Иркутской области

РИА Новостивчера в 23:01
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Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
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Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи.
РБК вчера в 15:00
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
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Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 11 декабря в 05:53
Политика

Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
RT на русском вчера в 23:10
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Сенат США утвердил нового посла в России

Американский сенат утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Политика

Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика

Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:53
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый умный гаджет за 7 долларов

Как сообщает ToDay News Ufa, компанией был выпущен сенсор Xiaomi Mijia, его стоимость составляет всего 7 долларов.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру 11 декабря в 18:32
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Политика

Орловские коммунисты не смогли спасти губернатора

Добавим, что от отставки Левченко не спасли ни пикеты в его поддержку, в том числе в Орле, ни публичная поддержка Геннадия Зюганова.
Орловские новости вчера в 23:23
Политика

Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
РБК вчера в 19:04
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru вчера в 20:35
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru вчера в 19:11
Общество

МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора

В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка.
РБК вчера в 19:47
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости вчера в 22:03
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
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Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Здоровье

Врачи назвали 10 скрининг-тестов на онкологию, которые спасут жизнь

News.ru вчера в 04:44
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Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
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У побережья Калифорнии выявили тысячи странных дыр на дне океана

Во время подводной разведки американские ученые обнаружили на дне океана тысячи непонятных дыр.
МедиаПоток 11 декабря в 10:46
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Игорь Иванович Кобзев
Русский поэт
Русский советский поэт, литературный критик, публицист и общественный деятель; известен и как живописец. Участник Великой Отечественной войны. Отец синолога Артёма Кобзева. Организатор и руководитель Общественного Музея «Слово о полку Игореве», размещавшегося в Погодинской избе.
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