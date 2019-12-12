Политика
КоммерсантъВрио губернатора Иркутской области Кобзев в пятницу прилетит в регион
Напомним, накануне Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, избранного главой региона в 2015 году от КПРФ.
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Замглавы МЧС России Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
КП - Иркутсквчера в 10:22
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