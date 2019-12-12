Политика

Life.ruLife.ruВрио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона. Им стал замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Путин уже провёл с ним рабочую встречу.
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Замглавы министра МЧС России Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

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