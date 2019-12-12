Политика
Life.ruВрио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона. Им стал замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Путин уже провёл с ним рабочую встречу.
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Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
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В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
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В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
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Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
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Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Шоу-бизнес
Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Фоторежим появится в Star Wars Jedi: Fallen Order уже сегодня
Старший комьюнити-менеджер Electronic Arts на Reddit поделился подробностями свежего обновления для Star Wars Jedi: Fallen Order, которое добавит в игру фоторежим.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.