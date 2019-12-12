Политика

Life.ruLife.ruВрио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона. Им стал замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Путин уже провёл с ним рабочую встречу.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Глава МЧС охарактеризовал своего заместителя, который стал врио губернатора Приангарья

ИрСити12:31

Чем известен Игорь Кобзев

Коммерсантъ10:09

Замглавы министра МЧС России Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

КП - Иркутск10:22

Глава МЧС отметил инициативность своего бывшего зама Кобзева

Известия11:08

Левченко в отставке: Игорь Кобзев станет врио губернатора Приангарья

IrkutskMedia10:01

Эксперты: врио губернатора Приангарья предстоит помирить политические элиты в регионе

ТАСС13:51

Бывший замминистра МЧС возглавил Иркутскую область

РИА Новости11:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости 16:17
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
Общество

Около 1,5 млн должников по алиментам попали в список невыездных

Около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве из-за невыплаченных алиментов.
Известия 19:23
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Политика

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Известия 12:14
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Технологии

МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G

News.ru 05:59
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы

ЦСКА обыграл "Эспаньол" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась минимальной победой армейского клуба .
Газета.Ru 17:00
Шоу-бизнес

С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин

Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:48
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Московский Комсомолец 09:59
Авто

Компания Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня 11:55
Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец 06:27
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Политика

ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
Телеканал 360° 12:30
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия 14:08
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 17:11
Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru 05:42
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 07:37
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 10 декабря в 05:20
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

Культуромания 01:25
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат 16:50
Игры

Фоторежим появится в Star Wars Jedi: Fallen Order уже сегодня

Старший комьюнити-менеджер Electronic Arts на Reddit поделился подробностями свежего обновления для Star Wars Jedi: Fallen Order, которое добавит в игру фоторежим.
Игромания.ру вчера в 04:03
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Кобзев
Русский поэт
Русский советский поэт, литературный критик, публицист и общественный деятель; известен и как живописец. Участник Великой Отечественной войны. Отец синолога Артёма Кобзева. Организатор и руководитель Общественного Музея «Слово о полку Игореве», размещавшегося в Погодинской избе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное