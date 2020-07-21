Политика

РБКРБКВрио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
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