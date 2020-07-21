Политика
РБКВрио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
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Врио губернатора Дегтярев опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в Хабаровске
Московский Комсомолец01:21
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Политика
Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске
Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти
Общественная служба новостей вчера в 11:59
Кино
По фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона выпустят настольную игру
Вашингтон, 19 июля 2020, 19:48 — REGNUM На основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру.
REGNUM 19 июля в 12:48
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 01:09
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова спровоцировала слухи о пятой беременности
iReactor вчера в 13:59
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
Происшествия
Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги
Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
РБК 01:30
Футбол
«Уотфорд» хочет видеть Пюэля на тренерском мостике
Daily Mail сообщает, что "Уотфорд" хочет пригласить на роль главного тренера команды Клода Пюэля.
Soccer.ru вчера в 04:05
Общество
Уральцы смогут получить по 5000 рублей за отдых в России
Инициатива предполагает выплату в размере 5 000 рублей за каждые потраченные 25 000.
Екатеринбург Онлайн 00:38
Футбол
«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом
Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол
Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одобрил поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который вышел в провокационной футболке после матча полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
Metaratings вчера в 11:01
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Политика
Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
Общество
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ
"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.
Взгляд.ру 01:30
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor вчера в 05:16