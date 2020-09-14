Политика
ИнтерфаксВрио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края
Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в матче с семью голами
Vprognoze.ru вчера в 16:33
Наука
Назван способ предсказывать вспышки коронавируса при помощи Google
Ученые назвали способ, при помощи которого через Google можно предсказать, где произойдет вспышка коронавируса, еще до ее возникновения.
Lenta.ru 08:33
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В социальных сетях знаменитости появились новые фотографии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт Заворотнюк.
CT news 11:27
Общество
В Воронежской области досрочно проголосовали 29,7%
Воронеж, 13 сентября 2020, 12:21 — REGNUM 29,69% избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Воронежской области за период 11−12 сентября.
REGNUM 05:21
Футбол
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Российская газета 11:17
Шоу-бизнес
«Обокравшая» Наташу Королеву девушка оказалась беременна от Тарзана
Девушка, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей, ждет ребенка от мужа певицы Тарзана (Сергея Глушко).
РИА Новости 10:41
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к Жоау Мариу
"Интер" намерен расстаться с полузащитником Жоау Мариу.
Soccer.ru 05:13
Армия и оружие
Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу
Вечерний курьер 14:30
Футбол
«Локомотив» и Манджукич согласовали условия личного контракта
«Локомотив» согласовал контракт с нападающим Марио Манджукичем. По информации источника, стороны достигли понимания в сумме зарплаты.
Metaratings 09:00
Политика
Врио губернатора ЕАО Гольдштейн побеждает на выборах главы региона
Временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») набирает 82,5% голосов на выборах главы региона.
Коммерсантъ 16:47
Шоу-бизнес
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
РИА Новости 10:28
Армия и оружие
Около 80 тысяч военнослужащих примут участие в учениях «Кавказ-2020»
К стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" будут привлечены около 80 тысяч человек.
Российская газета 17:39
Политика
Борис Джонсон обвинил ЕС в подрыве целостности Британии
В подрыве целостности Соединенного Королевства обвинил Европейский Союз премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной 12 сентября в The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 08:45
Космос
Внутри звезд может существовать жизнь, считают астрономы
AstroNews.ru 10:13
Происшествия
Дом читинки в третий раз затопило из-за забитой мусором ливнёвки
Жилище жительницы Читы на ул. Январская в третий раз затопило из-за прошедших дождей, виной тому стала забитая мусором ливневая канализация.
ZAB.RU 19:00
Армия и оружие
Глава штаба ВВС США Браун призвал готовиться к большой войне
Браун в июне возглавил штаб ВВС и стал первым афроамериканцем на этом посту.
Соловей.Инфо 04:25
Экономика
Минфин России подготовил законопроект новой пенсионной реформы
В России может состояться очередная пенсионная реформа, сообщает сайт «evo-rus.com».
Лезги газет 18:20
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда снялась топлес и порадовала фанатов
Модель популярного бренда одежды Fashion Nova Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в откровенном образе и порадовала поклонников.
Lenta.ru 18:00
Политика
Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым
"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ru 16:28
Футбол
«Ювентус» разгромил «Новару» в первом матче под руководством Пирло
Матч стал первым для Андреа Пирло на посту главного тренера туринской команды.
LiveSport.ru 07:33
Происшествия
Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии
Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного "Роскосмосом" еще в 2018 году.
Коммерсантъ 18:37
Теннис
Осака обыграла Азаренко в финале турнира Большого шлема US Open
Напомним, на стадии 1\2 финала Азаренко удалось обыграть представительницу США Серену Уильямс.
Vprognoze.ru 06:19
Происшествия
Сотрудник RT в Белоруссии пожаловался на угрозы
В сети появились призывы нападать на сотрудников RT в Белоруссии.
Lenta.ru 18:59
Футбол
Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель»
Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о скандале в матче третьего тура Лиги 1 с «Марселем».
RT на русском 19:44
Экономика
Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков.
Известия 17:01
Политика
Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия 17:51
Политика
Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.
RT на русском 15:28
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы.
ТАСС Спорт 11:40
Армия и оружие
Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой переброшен танковый батальон Соединенных Штатов.
Военное дело 05:13
Игры
Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Ubisoft официально анонсировала ремейк легендарного экшена Prince of Persia: The Sands of Time, которые был представлен в 2003 году.
The GEEK 11 сентября в 01:48