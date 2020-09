В подрыве целостности Соединенного Королевства обвинил Европейский Союз премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной 12 сентября в The Telegraph.

Ubisoft официально анонсировала ремейк легендарного экшена Prince of Persia: The Sands of Time, которые был представлен в 2003 году.