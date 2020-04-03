Коронавирус
КоммерсантъВрио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. До назначения господин Солодов занимал должность председателя правительства Якутии. Накануне глава Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку.
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Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса
Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
Энергетика
Твиты Трампа взвинтили цены на нефть
Обновлено в 12:21 Котировки марки Brent взлетели до 36 долларов за баррель после сообщений Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии.
Политика
В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных
«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
Общество
В Москве запретили поездки на машине вдвоем
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году
Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году и будет выбирать правильный момент для его реализации.
Религия
Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи
В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Самарская область получила деньги на стимулирующие выплаты медикам
Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, сообщили в пресс-службе ТФОМС Самарской области.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Общество
В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции
Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Общество
Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Кино
«Мосфильм» запустит собственный телеканал
У киностудии "Мосфильм" появится собственный телеканал.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Политика
Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.