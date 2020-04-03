Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. До назначения господин Солодов занимал должность председателя правительства Якутии. Накануне глава Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку.

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Энергетика Твиты Трампа взвинтили цены на нефть Обновлено в 12:21 Котировки марки Brent взлетели до 36 долларов за баррель после сообщений Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии.

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Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Экономика Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.

Космос Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.

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Общество Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

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Общество Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.