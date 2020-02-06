Политика

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Представление врио губернатора Пермского края пройдет 7 февраля

ТАСС12:47

Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Прикамья

Новости Перми11:27

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

РИА Новости11:15

Полпред в ПФО Игорь Комаров завтра представит нового врио губернатора Пермского края

Business Class (Пермь)13:13

Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края

Коммерсантъ Пермь11:36

Путин назначил чиновника ФАС врио губернатора Пермского края

Новая газета11:31

«По ошибке в Пензу отправили?»: как шутят пермяки о затянувшемся периоде «безгубернаторья»

Новости Перми 59.ruвчера в 03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета 11:52
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера

Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину.
Российская газета 04:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 04:54
Единоборства

Отец Нурмагомедова: Конору недолго осталось

Конору недолго осталось, он будет падать. Чем больше поединков будет проводить, тем больше проиграет.
RT на русском 08:38
Армия и оружие

Американцы сняли видео уничтожения системы, похожей на С-400

В ролике винтокрылая машина встречает на пересеченной местности колонну противника, в рядах которой замечены силуэты комплекса ПВО, сильно напоминающие российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».
ГЛАС.RU 06:20
Общество

Минкульт Татарстана объяснил свадьбу дочери министра в музее

Минкульт Татарстана прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что ради церемонии заключения брака дочери министра Ирады Аюповой 2 февраля в Казани была закрыта Галерея современного искусства музея ИЗО РТ.
АиФ Казань 10:54
Здоровье

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 11:29
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК 13:13
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Вести.Ru 07:44
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM вчера в 07:24
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Автоспорт

Представлена первая машина Формулы-1 2020 года. Затишье нарушил «Хаас»

«Не можем ждать дольше», — с таким сообщением в официальном твиттере «Хааса» появились рендеры новой машины команды — VF-20.
Чемпионат 10:25
Экономика

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Ведомости вчера в 17:09
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Время Пресс 01:14
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Политика

Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 03:43
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru 12:33
Политика

Симонов рассказал, как закончится игра Лукашенко с Россией

Очередная попытка президента Белоруссии надавить на Россию в вопросе цен на нефть закончится, как всегда, громко распиаренной поставкой небольших объемов энергоносителей, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом.
Украина.ру 08:34
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета 12:30
Здоровье

В Красноярском крае по программе ЭКО родилось 366 детей

В прошлом году в Красноярском крае по процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 366 детей.
Глас Народа 07:01
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Отставки губернаторовБольше новостей по теме
Главное