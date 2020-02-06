Политика
РИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
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Полпред в ПФО Игорь Комаров завтра представит нового врио губернатора Пермского края
Business Class (Пермь)13:13
«По ошибке в Пензу отправили?»: как шутят пермяки о затянувшемся периоде «безгубернаторья»
Новости Перми 59.ruвчера в 03:47
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Политика
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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
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Общество
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера
Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину.
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Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
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Общество
Минкульт Татарстана объяснил свадьбу дочери министра в музее
Минкульт Татарстана прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что ради церемонии заключения брака дочери министра Ирады Аюповой 2 февраля в Казани была закрыта Галерея современного искусства музея ИЗО РТ.
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Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Автоспорт
Представлена первая машина Формулы-1 2020 года. Затишье нарушил «Хаас»
«Не можем ждать дольше», — с таким сообщением в официальном твиттере «Хааса» появились рендеры новой машины команды — VF-20.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
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Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Политика
Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Политика
Симонов рассказал, как закончится игра Лукашенко с Россией
Очередная попытка президента Белоруссии надавить на Россию в вопросе цен на нефть закончится, как всегда, громко распиаренной поставкой небольших объемов энергоносителей, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом.
Общество
У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии
Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Здоровье
В Красноярском крае по программе ЭКО родилось 366 детей
В прошлом году в Красноярском крае по процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось 366 детей.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.