Политика
КоммерсантъВрио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее он занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.
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Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента «адом»
Президент США Дональд Трамп считает «злой» и «коррумпированной» процедуру импичмента, начатую в отношении него в сентябре 2019 года.
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet официально представили
Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения
Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
Футбол
Лаутаро Мартинес намерен отказать МЮ ради «Барселоны»
Руководству МЮ не удалось договориться о трансфере форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
Технологии
Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play
Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.
Космос
Ученые: Сверхгигант Бетельгейзе может скоро взорваться
Американские астрономы предсказали ориентировочную дату взрыва красного сверхгиганта Бетельгейзе, находящегося на стадии "звездной агонии".
Футбол
Глава «Ливерпуля» о результатах клуба: «Нужно ущипнуть себя»
«Ливерпуль» идет на первом месте в АПЛ после 25 туров, оторвавшись от второго места на 22 очка.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него самого
Нападающий Александр Кокорин, который был отправлен в дубль петербургского «Зенита» рассказал о своем самочувствии, а также высказался по поводу будущего.
Политика
Парламент Армении решил провести референдум по отставке членов КС
Парламент Армении во время внеочередного заседания принял решение провести всенародный референдум по досрочной отставке председателя и членов Конституционного суда (КС) страны.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак «Док-Ток» оказалось копией программы RTVI
Общество
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Политика
МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.