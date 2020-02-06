Политика

КоммерсантъКоммерсантъВрио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее он занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.
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