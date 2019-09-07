Политика
РБКИзбирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе
Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора. После обработки 18,72% протоколов врио главы области Валерий Лимаренко получает 70,38% голосов.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:26, Вашингтон
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Политика
В Волгограде кандидат в депутаты умер на избирательном участке
Газета Кемерова вчера в 11:03
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости вчера в 09:04
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Моя болезнь затянулась, и никто не говорит, с чем это связано»
StarHit.ru вчера в 22:30
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости вчера в 19:11
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости вчера в 07:17
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru вчера в 17:41
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение вчера в 11:08
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Армия и оружие
Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии
По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Военное обозрение вчера в 23:24
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Кино
В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»
Ридус вчера в 16:00
Игры
Группа хакеров атаковала серверы World of Warcraft Classic
REGNUM вчера в 12:41
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга
Bimru.ru вчера в 09:10
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
РБК вчера в 14:45
Происшествия
В «Шереметьево» самолет прервал взлет из-за задымления двигателя
BFM.ru вчера в 13:16
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48