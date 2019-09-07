Политика

РБКРБКИзбирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе

Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора. После обработки 18,72% протоколов врио главы области Валерий Лимаренко получает 70,38% голосов.
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На выборах губернатора Сахалина победу одержал Валерий Лимаренко

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Лимаренко побеждает на выборах сахалинского губернатора после обработки 100% протоколов

ТАССвчера в 18:49

Избирательная комиссия подводит предварительные итоги выборов губернатора Сахалинской области

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МИР 24вчера в 05:49

Валерий Лимаренко занял острова

Коммерсантъвчера в 20:31
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Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей

Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
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У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
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Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
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Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
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Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Армия и оружие

Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии

По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
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Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
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