Политика

URA.RuURA.RuВрио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 25,77% бюллетеней. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Избирательная комиссия подводит предварительные итоги выборов губернатора Сахалинской области

АСТВ18:15

Лимаренко побеждает на выборах сахалинского губернатора после обработки 100% протоколов

ТАСС18:49

На Сахалине открылись избирательные участки

Lenta.ruвчера в 17:01

На Сахалине обработано 25,77% протоколов — лидирует Валерий Лимаренко

REGNUM07:47

В Сахалинской области Лимаренко лидирует после обработки 99% протоколов

РИА Новости15:36

Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалина более чем с 70% голосов

МИР 2405:49

Валерий Лимаренко занял острова

Коммерсантъ20:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
Политика

Хорохордин набирает 59,24% голосов на выборах главы Алтая

РИА Новости 18:02
Общество

Почти 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Петербурге из дома

Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
Народные новости 16:56
Политика

Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Общество

Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей

Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Эмир Кувейта госпитализирован в США

Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика

Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%

РИА Новости 15:12
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»

3DNews вчера в 02:47
Происшествия

Дело о подкупе избирателей возбудили на выборах в Новосибирске

Дело о подкупе избирателей возбудили на выборах в Новосибирске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя горизбиркома Тамары Краткой.
ГТРК Новосибирск 08:15
Политика

Единый день голосования почти не принес сюрпризов

Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Политика

Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Общество

К Владивостоку пришвартовался самый большой в истории города лайнер

К причалам морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой в истории города лайнер - "Spectrum of the Seas", передает ОТР.
Общественное телевидение России 18:47
Политика

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Экономика

Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»

Интермонитор.ру 15:41
Футбол

Йович усугубил свою травму в матче с Португалией

Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24
Политика

В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ

Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Life.ru 17:37
Гаджеты

Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей

UfaTime.ru 05:20
Армия и оружие

Празднование 71-й годовщины образования КНДР пройдет без большого военного парада

Торжества в честь 71-й годовщины образования КНДР пройдут в понедельник на главной площади народной республики без большого военного парада, что обусловлено тем, что в текущем году отмечается не круглая дата.
ТАСС 17:07
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета 15:48
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Происшествия

20 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо

Москва 24 17:25
Авто

Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ

Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Экономика

Родительские пособия вырастут в России

В России в три раза увеличатся родительские пособия.
Газета.Ru 20:58
Политика

Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

РБК 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное