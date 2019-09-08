Политика
URA.RuВрио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 25,77% бюллетеней. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.
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Политика
Хорохордин набирает 59,24% голосов на выборах главы Алтая
РИА Новости 18:02
Общество
Почти 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Петербурге из дома
Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
Народные новости 16:56
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
РИА Новости 15:12
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»
3DNews вчера в 02:47
Происшествия
Дело о подкупе избирателей возбудили на выборах в Новосибирске
Дело о подкупе избирателей возбудили на выборах в Новосибирске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя горизбиркома Тамары Краткой.
ГТРК Новосибирск 08:15
Политика
Единый день голосования почти не принес сюрпризов
Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Общество
К Владивостоку пришвартовался самый большой в истории города лайнер
К причалам морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой в истории города лайнер - "Spectrum of the Seas", передает ОТР.
Общественное телевидение России 18:47
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру 15:41
Футбол
Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24
Политика
В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ
Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Life.ru 17:37
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Армия и оружие
Празднование 71-й годовщины образования КНДР пройдет без большого военного парада
Торжества в честь 71-й годовщины образования КНДР пройдут в понедельник на главной площади народной республики без большого военного парада, что обусловлено тем, что в текущем году отмечается не круглая дата.
ТАСС 17:07
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
В России в три раза увеличатся родительские пособия.
Газета.Ru 20:58
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32