Политика

URA.RuURA.RuВрио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 25,77% бюллетеней. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.
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