Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости. В новом правительстве семь вице-губернаторов.

Музыка Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М» Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.

Космос Илон Маск представил прототип ракеты для полетов на Марс Компания SpaceX Илона Маска в выходные показала прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну.

Политика США расширили санкции против России США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Гаджеты Стала известна дата выхода Windows 10 (1909) Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.

Хоккей «Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» поместил нападающего Николая Голдобина на драфт отказов.

Энергетика Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Шоу-бизнес Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.

Политика Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.

Космос Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Политика Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Политика «Медуза»: члены связанных с властями спортклубов оказывали давление на наблюдателей на выборах в Петербурге Во время выборов в Петербурге 8 сентября оппозиционных наблюдателей и кандидатов на избирательных участках запугивали и били спортсмены из клубов, связанных с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».

Футбол Симеоне назвал Сёмина мощной личностью Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.