Политика
РИА НовостиВрио губернатора Севастополя сформировал новое правительство
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости. В новом правительстве семь вице-губернаторов.
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Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
Космос
Илон Маск представил прототип ракеты для полетов на Марс
Компания SpaceX Илона Маска в выходные показала прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну.
Ведомости 12:26
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Хоккей
«Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» поместил нападающего Николая Голдобина на драфт отказов.
Чемпионат 12:16
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России
Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
OAnews вчера в 02:09
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Шоу-бизнес
Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери
Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
Газета.Ru 05:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о ссорах с Игорем Макаровым
Лера Кудрявцева поделилась информацией о ссорах с хоккеистом Игорем Макаровым.
Дни24 07:05
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Политика
«Медуза»: члены связанных с властями спортклубов оказывали давление на наблюдателей на выборах в Петербурге
Во время выборов в Петербурге 8 сентября оппозиционных наблюдателей и кандидатов на избирательных участках запугивали и били спортсмены из клубов, связанных с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями.
Новая газета 12:19
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Армия и оружие
Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии
В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».
Известия 12:18
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Футбол
Симеоне назвал Сёмина мощной личностью
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.
RT на русском 12:13
Хоккей
Кучеров обошел Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ
В прошлом сезоне Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ, а также награды лучшему бомбардиру "Арт Росс Трофи" и приза Теда Линдсея как лучший игрок по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ.
Pravda.Ru 11:17