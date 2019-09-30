Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлючевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.
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Новое Правительство Севастополя: Максим Левашов

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Что известно о новом и.о. заместителя губернатора Севастополя Денисе Солодовникове?

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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба ОНФ с 17 декабря 2018 по 11 июля 2019.
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