Общество

REGNUMREGNUMВрио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться

В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову. Об этом она заявила 11 ноября на аппаратном совещании. Такое же предложение она озвучила Юрию Кожевникову, который отвечает за эксплуатацию остановок.
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