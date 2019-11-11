Общество
REGNUMВрио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову. Об этом она заявила 11 ноября на аппаратном совещании. Такое же предложение она озвучила Юрию Кожевникову, который отвечает за эксплуатацию остановок.
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Наталья Котова отправила в отставку вице-мэра по дорожному хозяйству Челябинска
Южноуральская панорама00:05
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Общество
В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы
При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
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В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
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Курс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
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Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»
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Татьяна Навка поддержала своего коллегу Петра Чернышева, а также многих людей, которые оказались в такой же непростой ситуации.
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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
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Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ вчера в 13:53
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Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
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На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
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Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Футбол
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«Примем все возможные меры» – киевское «Динамо» хочет изолировать своих фанатов-расистов от общества
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«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
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Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Общество
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"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
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Автомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
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Актриса Кристина Асмус на фоне травли за откровенный эпизод в фильме «Текст» приняла решение отказаться от роли в новой картине.
News.ru вчера в 08:11
Общество
Вильфанд пообещал по-майски тёплые ночи в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям.
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Политика
Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу
Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
Известия вчера в 09:40
Армия и оружие
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Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна вчера в 03:40
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55