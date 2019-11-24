Политика

RT на русскомRT на русскомВрио президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования. Об этом сообщает издание El Deber.
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