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В российские магазины вернулись скидки и распродажи

В магазинах России ритейлеры постепенно начали снижать цены и возвращать большие распродажи.
URA.Ru
За последнюю неделю «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен — до нескольких тысяч наименований.
Известия
Основные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях — до 50%.
Известия
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с изданием рассказал, что падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажного спроса, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен.
Lenta.ru

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