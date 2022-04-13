Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с изданием рассказал, что падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажного спроса, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен.
Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Белый дом считает, что заявление президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине не может повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Штатов по урегулированию ситуации, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.